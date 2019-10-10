Лукашенко распорядился подготовить центр «Раубичи» к проведению этапа КМ по биатлону

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Александр Лукашенко подписал распоряжение по вопросам совершенствования инфраструктуры республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», сообщает пресс-служба президента.

Фото из архива пресс-службы президента

За счет кредитных средств Банка развития Беларуси на 5,72 млн долларов США в 2019-2020 годах будет реконструирована гостиница № 1 и расчищено верховье водохранилища на территории центра, что даст возможность обеспечить забор воды для системы оснеживания.

Помимо предусмотренных распоряжением мероприятий Министерство спорта и туризма планирует к 2021 году обустроить систему оснеживания стадиона и трасс в «Раубичах», модернизировать гостиничный фонд, увеличить количество парковок и зрительских мест на трибунах.

«Комплекс этих мер позволит подготовить спортивный центр к проведению этапа Кубка мира по биатлону 2022 года, других национальных и международных соревнований, будет способствовать привлечению туристов и расширению перечня оказываемых услуг», — говорится в сообщении.
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Тэги: Раубичи биатлон Персона: Александр Лукашенко

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