Кинофестивалю «Лістапад» не хватает денег

В этом году кинофестиваль «Лістапад», как никогда, испытывает дефицит внебюджетных средств, сообщил начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Алексей Безуглый на пресс-конференции в Минске 10 октября.

По его словам, вопросы внебюджетного финансирования обострились, однако ситуация не критическая и угрозы срыва фестиваля нет.

«У фестиваля всегда было несколько источников финансирования, включая внебюджетные. Все обязательства государственных органов — Министерства культуры, Мингорисполкома и других структур, которые участвуют в организации и проведении фестиваля, полностью выполняются, уменьшения финансирования нет. Наоборот, мы пытаемся делать все возможное, чтобы обеспечить выполнение своих задач», — рассказал Безуглый.

Между тем в этом году, как никогда ранее, фестиваль испытывает дефицит внебюджетных средств, подчеркнул он.

«С учетом проведения в стране спортивных и других важных и социально значимых для республики событий, мы столкнулись с проблемой привлечения внебюджетных средств. Мы с дирекцией ищем возможности и пути решения этой проблемы, чтобы провести фестиваль на достойном уровне. Тревоги о том, что он не состоится, нет», — подчеркнул представитель Минкультуры.

В свою очередь директор кинофестиваля Анжелика Крашевская отметила, что минский форум находится в отличных от других международных кинофестивалей условиях. «У многих международных кинофестивалей есть источники софинансирования. Например, бюджет Берлинского кинофестиваля тамошнее Министерство культуры формирует иначе. Поскольку это Берлинский фестиваль, очень много делает муниципалитет, и есть возможность получения грантовой поддержки. У нас этого нет», — сказала она.

По мнению Крашевской, «сама страна должна сделать первый шаг в мировое культурное сообщество, чтобы мог получать гранты не только «Лістапад», но и другие культурные проекты». «Я знаю, что этот вопрос в определенных кругах обсуждается», — добавила она.

На вопрос, пригласят ли на церемонию открытия форума кинозвезд, учитывая финансовые трудности, директор фестиваля ответила, что это «совсем другой бюджет». Однако, подчеркнула она, все фильмы фестиваля будут представлять авторы.

Крашевская в октябре 2018 года сообщила журналистам, что бюджет минского кинофорума сейчас вдвое меньше, чем вильнюсского фестиваля Kino pavasaris, который составляет 700 тыс. евро. «Мы как международный фестиваль не самый дорогой в мире. За такие деньги международные фестивали в мире вообще не делают», — сказала она.

До 2016 года дирекции удавалось изыскать необходимые 60% внебюджетных средств для проведения «Лістапада», остальные 40% бюджета выделяли учредители этого кинофорума — Министерство культуры и Мингорисполком. В 2018 году Минкультуры свою долю в бюджете форума увеличило. Несмотря на это, трудности с финансированием форума возникают едва ли не ежегодно.

В XXVI Минском международном кинофестивале «Лiстапад» примут участие 154 картины из 50 стран. Впервые в рамках фестиваля, который пройдет с 1 по 8 ноября, будут показаны фильмы из Судана и Сенегала.

В основном конкурсе игрового кино покажут 12 картин; в конкурсе «Молодость на марше» — тоже 12; в конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк» — 7; в основном конкурсе документального кино — 12; конкурсе национальных киношкол — 22 фильма от 15 киношкол.

Показы фильмов «Лiстападзiка» пройдут со 2 по 5 ноября. Конкурс национальных киношкол — со 2 по 4 ноября. Площадки нынешнего «Лістапада» — кинотеатры «Центральный», «Пионер», «Беларусь», «Falcon Club бутик кино», Silver Screen в торговом центре Galileo, Музей истории белорусского кино. Церемонии открытия и закрытия пройдут в кинотеатре «Москва».

По словам начальника отдела репертуарного прогнозирования и планирования УП «Киновидеопрокат» Ольги Боговаровой, стоимость билетов на сеансы по сравнению с прошлым годом выросла от 50 копеек до 5 рублей. Самые дорогие билеты традиционно на церемонии открытия и закрытия форума — 20 рублей (15 рублей в 2018 году), самые дешевые, по 2,5 рубля (2 рубля в 2018 году), — на фильмы «Лістападзіка». Продажи стартуют 21 октября.