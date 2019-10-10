Лето возвращается? На выходных в Беларуси будет до +20°С

/ Общество
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В ближайшие выходные в Беларуси будет не по сезону теплая погода.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу север республики останется под влиянием системы фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы (на юг страны начнет распространяться теплая воздушная масса с юга-запада Европы).

Ожидается облачно с прояснениями. В основном на севере пройдут дожди. Ветер юго-западный умеренный, ночью по северо-западу, днем на большей части территории сильный порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +6..+11°С;
  • максимальная днем +11..+18°С (по юго-западу до +20°С).

В воскресенье скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс, перемещающихся с территории Польши.

Погода ожидается облачная с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +7..+12°С;
  • максимальная днем +11..+18°С (по югу до +20°С).
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Тэги: погода

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