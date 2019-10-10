Альтернативную службу включат в стаж бюджетников

Депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли в первом чтении законопроект по вопросам оплаты труда бюджетников.

Как сообщает pravo.by , при подготовке законопроекта были учтены внесенные депутатами предложения. В частности, предлагается предусмотреть зачет периода прохождения альтернативной службы в стаж работы в бюджетных организациях.

Выступая в Палате представителей, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич напомнила, что со вступлением в силу 1 января 2020 года Указа президента № 27 оплата труда бюджетников будет производиться на основе тарифной системы, которая включает в себя базовую ставку и 18-разрядную тарифную сетку.

Так, этим документом введены термины и их определения, применяемые к оплате труда: