Альтернативную службу включат в стаж бюджетников
Депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли в первом чтении законопроект по вопросам оплаты труда бюджетников.
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Выступая в Палате представителей, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич напомнила, что со вступлением в силу 1 января 2020 года Указа президента № 27 оплата труда бюджетников будет производиться на основе тарифной системы, которая включает в себя базовую ставку и 18-разрядную тарифную сетку.
Так, этим документом введены термины и их определения, применяемые к оплате труда:
- базовая ставка;
- коэффициент тарифного разряда;
- кратный размер базовой ставки;
- оклад;
- тарифная сетка;
- тарифная система;
- тарифный разряд.