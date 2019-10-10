В Вороновском районе сельчанин повесил собаку

В отношении 61-летнего жителя Вороновского района открыто уголовное производство по ст. 339-1 «Жестокое обращение с животными».

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Мужчину подозревают в том, что он повесил собаку, сообщает пресс-служба УВД Гродненской области.

Эта история началась после того, как заплаканная девочка рассказала дома, что видела ужасную картину: мужчина волочил по земле в сторону мусорки мертвую собаку, на шее которой была веревка. Отец ребенка позвонил в милицию.

В ходе разбирательства выяснилось, что пожилой сельчанин увидел, как на его подворье собака доедало его курицу. Он взял у соседа веревку и повесил животное, после чего отнес труп на мусорку.

Отметим, что санкции данной статьи предусматривают одно из следующих наказаний: общественные работы, штраф, исправительные работы на срок до одного года, арест.