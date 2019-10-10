«В любое время»: Лукашенко пригласил Зеленского в гости

Александр Лукашенко считает, что II Форум регионов Беларуси и Украины показал необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога между странами.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Об этом, как сообщает пресс-служба президента Беларуси, говорится в благодарственном послании Владимиру Зеленскому.

Как отмечается, Лукашенко поблагодарил коллегу «за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества».

Глава белорусского государства не сомневается в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.

Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время.

Выступая 8 октября на форуме «Минский диалог», Лукашенко положительно отозвался о своем украинском коллеге. Он заявил, что Владимир Зеленский — настоящий, крепкий человек, патриот своей страны, готовый к трудным решениям для достижения мира на Донбассе.

«Непоколебимая моя убежденность: если мы потеряем пусть неопытного, молодого этого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне) — мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать», — уверен Лукашенко.