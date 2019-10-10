Беларусь не смогла дома переиграть Эстонию в отборе на Евро-2020

Национальная сборная Беларуси сыграла вничью на своем поле с командой Эстонии.

Фото пресс-службы АБФФ

Встреча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года прошла на минском стадионе «Динамо».

Состав хозяев: Гутор, Драгун, Мартынович (капитан), Поляков, Политевич, Савицкий (Бахар, 59), Скавыш (Лаптев, 64), Яблонский (Лисакович, 83), Маевский, Стасевич, Матвейчик. Предупреждение получил Политевич (41).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 19:9 в пользу хозяев (первый тайм — 7:4), из них в створ ворот — 6:0 (1:0), опасные атаки — 28:19 (11:10), угловые удары — 7:3 (4:1), штрафные удары — 7:10 (4:5), офсайды — 3:0 (0:0), владение мячом (в %) — 47:53 (48:52), точность пасов (в %) — 77:73 (81:75), точность пасов (в абсолютных цифрах) — 312/404:311/426 (164/203:177/235).

Встреча соперников 6 сентября в Таллинне завершилась победой белорусской команды (2:1). 9 октября на пресс-конференции в Минске главный тренер эстонской сборной Каарел Воолайд заявил, что, учитывая календарь последнего отрезка турнира, только у Беларуси она может отобрать очки.

Сегодня вечером в группе С пройдет матч Голландия — Северная Ирландия.

13 октября команда Мархеля примет в Минске голландцев, а завершит турнир 16 ноября в Мёнхенгладбахе матчем против Германии.