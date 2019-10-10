Зеленский: Шаройко в свое время «забыли» обменять

Осужденного в Беларуси за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко в свое время «забыли» обменять, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время многочасового пресс-марафона 10 октября в Киеве (трансляция ведется по местным телеканалам и в интернете).

Фото Офиса президента Украины

«Мы осуществили обмен», — напомнил Зеленский, имея в виду освобождение Шаройко в Беларуси и белорусского гражданина Юрия Политики в Украине накануне встречи руководителей двух стран 4 октября в Житомире в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины.

«Я думаю, это правильный шаг для налаживания наших отношений. Очень интересная история с нашим украинским журналистом. Его там забыли. То есть какое-то время два президента (Александр Лукашенко и Петр Порошенко. — БелаПАН.) — мне кажется, с той стороны точно был президент Беларуси, — они договорились об обмене, а потом забыли… Ну, скажем так, обмен не состоялся. Почему он не состоялся, я не хочу даже думать, даже говорить об этом. Главное, что мы решили этот вопрос очень быстро. Это говорит о том, что у нас с Беларусью тоже будут налаживаться отношения», — считает Зеленский.

На вопрос, будет ли закрыто уголовное дело Юрия Политики, который на момент освобождения еще не был осужден, президент заявил, что не руководит правоохранительными органами.

«Я сегодня уже не первый раз об этом говорил. Все мне говорят: что ты лезешь к правоохранительным органам? И все у меня спрашивают: что у нас с правоохранительными органами? Я не знаю, в каком состоянии это дело. Честно, мне безразличен статус дела, если наш человек вернулся домой», — сказал Зеленский, ошибочно имея в виду приговоренного в 2017 году к восьми годам лишения свободы Шаройко, а не Политику.

Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда.

5 октября 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать осужденного в Беларуси за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко на Юрия Политику не будут, так как вина Политики не доказана. При этом он отметил, что белорусская сторона рассматривает вопрос о помиловании Шаройко.