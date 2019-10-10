В центре Минска произошло крупное ДТП

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Сегодня вечером в центре белорусской столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.


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По информации Госавтоинспекции, на проспекте Независимости (в районе Национальной академии наук) водитель «Опеля», двигаясь в направлении улицы Сурганова, неожиданно начала маневрировать влево, где совершила столкновение с несколькими автомобилями.

Как отметили в ГАИ, после этого «Опель» выбросило на встречку, где произошло столкновение с еще одним авто.

Водитель спровоцировавшего аварии авто с травмами разной степени тяжести доставлена в больницу.

Напомним, в настоящее время в республике проводится спецмероприятие Госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь!», а на выходных в нескольких районах Минской области ГАИ проведет спецоперацию «Фильтр».

 

Фото столичной ГАИ
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Тэги: ДТП Город: Минск

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