В центре Минска произошло крупное ДТП
Сегодня вечером в центре белорусской столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.
По информации Госавтоинспекции, на проспекте Независимости (в районе Национальной академии наук) водитель «Опеля», двигаясь в направлении улицы Сурганова, неожиданно начала маневрировать влево, где совершила столкновение с несколькими автомобилями.
Как отметили в ГАИ, после этого «Опель» выбросило на встречку, где произошло столкновение с еще одним авто.
Водитель спровоцировавшего аварии авто с травмами разной степени тяжести доставлена в больницу.
Напомним, в настоящее время в республике проводится спецмероприятие Госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь!», а на выходных в нескольких районах Минской области ГАИ проведет спецоперацию «Фильтр».
Фото столичной ГАИ