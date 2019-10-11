Квалификация Евро-2020. Нидерланды вырвали победу у Северной Ирландии

Сборная Нидерландов возглавила отборочную группу С квалификации чемпионата Европы 2020 года.

10 октября подопечные Рональда Кумана в Роттердаме обыграли лидировавшую до этого дня сборную Северной Ирландии — 3:1. Победа оказалась волевой.

На 75-й минуте Джош Мадженнис вывел Северную Ирландию вперед, но уже через пять минут Мемфис Депай счет сравнял, а в добавленное ко второму тайму время голландцы забили еще дважды — на 91-й минуте отличился Люк де Йонг, а на 94-й Депай оформил дубль.

Нидерланды набрали 12 очков в пяти матчах и по дополнительным показателям возглавили турнирную таблицу группы С. Также 12 очков у Германии (5 матчей) и Северной Ирландии (5).

Четвертой идет команда Беларуси, которая 10 октября в Минске сыграла вничью с Эстонией — 0:0. У белорусов 4 очка после шести матчей, у эстонцев — 1 очко (6).

13 октября Беларусь в Минске примет Нидерланды, а Эстония в Таллинне сыграет с Германией.