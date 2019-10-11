Зеленскому не нравится сравнение с Лукашенко

Владимиру Зеленскому не нравится сравнение его методов работы с методами работы Александра Лукашенко — публичная критика местных чиновников и их увольнение. Об этом украинский президент заявил во время многочасового пресс-марафона, организованного в одном из киевских кафе 10 октября (транслируется по местным телеканалам и в интернете).

Фото пресс-службы президента Беларуси

По словам Зеленского, он критиковал чиновников, когда еще не был у власти. «Я, когда не был президентом Украины, я, в принципе, такой человек, вы помните, мы делали это. Я ездил по городам. Да, это было другое, это были встречи, или это были концерты, критиковали власть. Сейчас у меня еще появились полномочия, можно не только критиковать — я могу увольнять. Поэтому я думаю, что дело во мне лично, а не в том, что это, как сегодня говорили, популизм или что-то другое», — сказал украинский руководитель.

«Мне в целом не нравятся мое сравнение с кем-то, — подчеркнул Зеленский. — В целом. Это не касается господина Лукашенко. Мне в целом все равно. Я считаю, что я личность, я похож на своих родителей, и это сравнение нормальное, когда вам говорят: вы очень похожи на своего отца. Окей, это я воспринимаю. А другие сравнения я не воспринимаю, потому что мы все люди разные».

Президент пояснил, что не хочет «быть в аквариуме» в своем офисе на улице Банковой, а стремится лично проверять поступающую информацию. «У нас пока еще нет на каждой улице онлайн-камеры, чтобы мы видели, строится там или не строится», — сказал Зеленский.

Через несколько минут, отвечая на другой вопрос, он ненадолго вернулся к теме, пошутив: «Только что сказали, что я очень похож на господина Лукашенко в ранние годы, хоть что-то, хоть ранних лет».

Между тем пресс-марафон Зеленского, начавшийся в 10 часов, по длительности уже побил рекорд общения со СМИ, установленный в 2017 году Александром Лукашенко (7 часов 21 минута).