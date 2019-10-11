Теплая воздушная масса накрыла Беларусь

Влажная теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы, будет формировать погоду на территории Беларуси в пятницу, 11 октября.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах пройдут дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до +9..+15°C.

В столице вероятность осадков слишком мала (она составляет всего 5-10%). Столбик термометра покажет:

утром +9..+10°C;

днем +11..+13°C;

вечером +8..+10°C.