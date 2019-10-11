В Гродно такси на «зебре» сбило пенсионерку

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси произошло в областном центре на улице Карла Маркса.

По информации региональной Госавтоинспекции, 58-летний водитель такси ехал со стороны улицы Советской в правой полосе.

Не заметив шедшую по «зебре» 59-летнюю женщину, такси совершило наезд.

Женщина с перелом голени была доставлена в больницу.

Напомним, в настоящее время в республике проводится спецмероприятие Госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь!», а на выходных в нескольких районах Минской области ГАИ пройдет спецоперация «Фильтр».