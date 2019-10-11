Зеленский рассказал, почему не может раскрыть подробности расследования убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября в Киеве во время 14-часового пресс-марафона, ответил на вопрос о причинах произошедшего два года назад перевода в разряд секретных дела убитого журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета.

Фото из твиттера Оксаны Коваленко

«Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Ну просто возьму и сорву», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы это дело было завершено. «Я воспринимаю ваш вопрос, но я не занимался этим вопросом два года. То есть я не воспринимаю эти сроки на свой счет. Мне нужен результат в этом деле. Я хочу так же, как вы, этот результат. Мы хотим знать с вами детали этого дела, а самое главное, мы хотим знать убийцу. Правильно? Давайте подождем, когда все это закончится», — призвал Зеленский.

«Я знаю немножечко больше, но не настолько больше, как вам кажется, — отметил он. — Но как можно больше коммуницировать по поводу Павла Шеремета, если я вам говорю: я знаю, надо немножечко подождать? Мне больше вам нечего сказать».

«Если до того срока, до которого мы говорили, не будет результата, то будем менять руководство [МВД]», — сообщил Зеленский.

Срок расследования дела он не назвал. «Но я очень хочу вас попросить, что, когда будет результат, вы согласитесь тогда, потому что я сейчас вижу несогласие с моим ответом, что я был прав, что вам не сказал о сроках. Договорились?» — сказал президент, обращаясь к журналистке, задавшей вопрос.

Он подчеркнул, что результат расследования не будет его заслугой. «Я просто помогаю МВД, помогаю нашим гражданам получить этот результат», — отметил Зеленский.

До этого вопрос о Шеремете поднял один из посетителей кафе, где проходил пресс-марафон. «Я занимаюсь», — сказал Зеленский отметив, что он «уже главный у нас полицейский, генеральный прокурор, глава Службы безопасности, человек, который занимается миграцией, человек, который занимается Филатовым (мэр Днепра. — БелаПАН.)» и т.д. «Я уже всё», — сказал украинский президент, имея в виду, что с его помощью надеются решить все вопросы. В частности, перед вопросом о Шеремете к нему со своими проблемами обратились две женщины.

«Шереметом занимаюсь», — повторил Зеленский перед тем, как вернуться за стол к прессе.

Известный белорусский журналист, исполнительный директор «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». 20 июля нынешнего года Владимир Зеленский заявил о намерении заслушать доклады силовиков о ходе расследования. Это было сделано 23 июля. Зеленский в присутствии журналистов заслушал открытую часть доклада тогдашнего главы Национальной полиции Сергея Князева, а затем удалился, чтобы принять закрытую часть. Вернувшись, президент заявил: «Я хочу вас всех заверить: из того, что я увидел, не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат. Действительно, полиция найдет, к ней присоединится прокуратура и СБУ, они помогут закончить дело, и люди, которые совершили убийство, будут найдены. Это все, что могу сказать на основании того, что я увидел».