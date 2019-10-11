«Йокерит» — «Динамо-Минск». «Джокеры» должны взять реванш за разгромное поражение в Минске

В Хельсинки сегодня пройдет очередной поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фото пресс-службы ХК «Йокерит»

«Йокерит» на своем льду примет минское «Динамо». Напомним, команды недавно встречались на «Минск-Арене». Убедительную победу праздновали «бело-голубые» — 5:0

Сегодня все будет иначе, считают букмекеры, выставившие следующие коэффициенты:

победа хозяев — 1.45-1.55;

ничья — 4.60-5.00;

победа гостей — 4.90-5.50.

Встреча начнется в 19:30 по минскому времени.