«Йокерит» — «Динамо-Минск». «Джокеры» должны взять реванш за разгромное поражение в Минске

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В Хельсинки сегодня пройдет очередной поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

 

Фото пресс-службы ХК «Йокерит»
«Йокерит» на своем льду примет минское «Динамо». Напомним, команды недавно встречались на «Минск-Арене». Убедительную победу праздновали «бело-голубые» — 5:0.

Сегодня все будет иначе, считают букмекеры, выставившие следующие коэффициенты:

  • победа хозяев — 1.45-1.55;
  • ничья — 4.60-5.00;
  • победа гостей — 4.90-5.50.

Встреча начнется в 19:30 по минскому времени.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ

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