«Йокерит» — «Динамо-Минск». «Джокеры» должны взять реванш за разгромное поражение в Минске
В Хельсинки сегодня пройдет очередной поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Йокерит» на своем льду примет минское «Динамо». Напомним, команды недавно встречались на «Минск-Арене». Убедительную победу праздновали «бело-голубые» — 5:0.
Сегодня все будет иначе, считают букмекеры, выставившие следующие коэффициенты:
- победа хозяев — 1.45-1.55;
- ничья — 4.60-5.00;
- победа гостей — 4.90-5.50.
Встреча начнется в 19:30 по минскому времени.