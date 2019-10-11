Хорошая новость: В Минске нашли пропавшего мальчика-аутиста

Хорошей новостью поделился Поисково-спасательный отряд «Ангел»: в Минске обнаружили пропавшего мальчика-аутиста.

Напомним, ребенок пропал вчера в первой половине дня. Он ушел из Вспомогательной школы №10 (расположена на улице Кабушкина, 90) в неизвестном направлении и пропал.

ПСО «Ангел» поблагодарил всех неравнодушных «за активное участие в поисках парня». Как отмечается, на телефонную линию отряда поступило 17 звонков с сообщениями о местах, где видели Даниила.