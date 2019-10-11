Посольство Беларуси в РФ прокомментировало смертельное ДТП под Калугой
По информации посольства Беларуси в России прокомментировало ситуацию, связанную с дорожно-транспортном происшествии в Калужской области.
Как сообщают дипломате в своем микроблоге, в результате жуткой аварии погибли четыре белоруса. Личность пятого погибшего (водителя микроавтобуса) в настоящее время выясняется.
Также, по данным посольства, двое пострадавших белорусов находятся в Калужской областной клинической больнице, один после осмотра отпущен. Личность еще одного пострадавшего устанавливается.
Сегодня сообщалось, что число жертв ДТП в Бабынинском районе увеличилось.
Как сообщали Naviny.by, микроавтобус, следовавший из Гомеля в Москву, выезжая с АЗС, попал под грузовик. Первоначально отмечалось, что погибли три человека. Позже официальные лица подтвердили информацию о четырех погибших.