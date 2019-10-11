Посольство Беларуси в РФ прокомментировало смертельное ДТП под Калугой

По информации посольства Беларуси в России прокомментировало ситуацию, связанную с дорожно-транспортном происшествии в Калужской области.

Фото с сайта rcmm.ru

Как сообщают дипломате в своем микроблоге, в результате жуткой аварии погибли четыре белоруса. Личность пятого погибшего (водителя микроавтобуса) в настоящее время выясняется.

Также, по данным посольства, двое пострадавших белорусов находятся в Калужской областной клинической больнице, один после осмотра отпущен. Личность еще одного пострадавшего устанавливается.

Сегодня сообщалось, что число жертв ДТП в Бабынинском районе увеличилось.

Как сообщали Naviny.by, микроавтобус, следовавший из Гомеля в Москву, выезжая с АЗС, попал под грузовик. Первоначально отмечалось, что погибли три человека. Позже официальные лица подтвердили информацию о четырех погибших.