На БМЗ произошло ЧП — 19-летний подручный сталевара в реанимации
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На Белорусском металлургическом заводе получил тяжелую травму 19-летний стажер, подручный сталевара.
В пресс-службе предприятия БелаПАН сообщили, что ЧП произошло ночь на девятое октября.
19-летнего юношу «оперативно доставили в больницу». «Все соответствующие службы были уведомлены, сейчас на заводе проводится разбирательство несчастного случая», — добавил пресс-секретарь БМЗ Александр Олесик.
В настоящее время пострадавший находится в реанимации.