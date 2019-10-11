На БМЗ произошло ЧП — 19-летний подручный сталевара в реанимации

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На Белорусском металлургическом заводе получил тяжелую травму 19-летний стажер, подручный сталевара.

В пресс-службе предприятия БелаПАН сообщили, что ЧП произошло ночь на девятое октября.

19-летнего юношу «оперативно доставили в больницу». «Все соответствующие службы были уведомлены, сейчас на заводе проводится разбирательство несчастного случая», — добавил пресс-секретарь БМЗ Александр Олесик.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации.
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Тэги: БМЗ производственный травматизм Персона: Александр Олесик Город: Жлобин

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