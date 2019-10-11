Назван лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира за 2019 год. Ранее были оглашены победители в номинациях «медицина», «физика», «химия» и «литература».

Как сообщается, им стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Ранее сообщалось, что букмекеры называли фаворитом эко-активистку шведскую девочку-подростка Грету Тунберг.

Как сообщается, глава эфиопского правительства получил престижную премию за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей. Всего за год, находясь в кресле премьера, он прекратил 20-летнюю войну с соседним государством и заключил мирное соглашение.

Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, Ахмед, «в тесном сотрудничестве с президентом Эритреей Исайей Аферки Ахмед быстро разработал принципы мирного соглашения, с тем, чтобы положить конец долгому тупику "нет мира, нет войны" между Эфиопией и Эритреей».

По мнению Норвежского Нобелевского комитета (именно он определяет лауреата премии мира), курс на примирение сторон взял именно эфиопский политик.