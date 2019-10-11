Цены в Беларуси вновь начали расти

По данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в сентябре 2019 года по сравнению с августом составил 100,5%, с декабрем 2018-го — 103,4%.

Таким образом, после зафиксированного в августе снижения на 0,2%, в первом месяце осени цены вновь перешли к росту.

В частности, цены на продовольственные товары в сентябре по отношению к августу выросли на 0,1% (с начала года — выросли на 2,2%), на непродовольственные — выросли на 0,9% (с начала года на 3,2%), на услуги — выросли на 0,6% (на 5,8%). В целом по отношению к сентябрю прошлого года потребительские цены выросли на 5,3%.

Согласно официальному прогнозу Национального банка, в 2019 году инфляция не должна превысить 5%.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время встречи с журналистами в августе отметил, что во второй половине этого года регулятор ожидает замедления инфляционных процессов.

«Постепенно уходят проинфляционные факторы второй половины прошлого и начала текущего годов. Это — ускоренный рост заработных плат, конъюнктурный шок на рынке продовольствия, повышение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке», — сказал Каллаур.

Как следствие, продолжил он, происходит замедление интенсивности инфляционных процессов.

«Так, во втором квартале 2019 года квартальный темп прироста цен с исключением сезонности оценивается меньше 5%. В предыдущие три квартала он был выше целевого ориентира в 5%. Тенденция уменьшения проинфляционного влияния внешних факторов на внутренние цены сохранится и в среднесрочном периоде», — сказал Каллаур.

Он предположил, что с учетом этого инфляция в стране по итогам года сложится «вблизи 5%».

В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.