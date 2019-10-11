Лукашенко на саммите СНГ: мы не должны позволить свергнуть Зеленского

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Глава белорусского государства во время своего выступления на саммите глав стран, входящих в СНГ, призвал поддержать действующую власть в Украине.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Недавно украинская тема звучала, — сказал он. — Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине».


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Он также призвал совместными усилиями разрешить замороженные конфликты на постсоветском пространстве.

«Вместе были, вместе воевали, а посмотрите, что творится на постсоветском пространстве, — отметил он. — Сколько таких конфликтов… Почему мы не решаем эти вопросы? Если мы на что-то способны, надо решать эти проблемы, эти замороженные конфликты. Решать честно, справедливо».

Он также добавил: «Не надо создавать ситуацию, когда на помощь нужно звать людей из-за океана: помогите нам решить эти проблемы! Давайте их решать сами и не создавать новые!»


«В любое время»: Лукашенко пригласил Зеленского в гости

Лукашенко впервые встретился с нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским 4 октября в Житомире, где проходил II Форум регионов Беларуси и Украины. Вместо запланированных 45 минут переговоры руководителей двух государств длились три часа.

Выступая 8 октября на форуме «Минский диалог», Лукашенко положительно отозвался о своем украинском коллеге. Он заявил, что Владимир Зеленский — настоящий, крепкий человек, патриот своей страны, готовый к трудным решениям для достижения мира на Донбассе.

«Непоколебимая моя убежденность: если мы потеряем пусть неопытного, молодого этого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне) — мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать», — уверен Лукашенко.
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Тэги: СНГ Персона: Александр Лукашенко Город: Ашхабад

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