Лукашенко: у Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития

У Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества, заявил Александр Лукашенко 11 октября на встрече в Ашхабаде с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

«У нас действительно есть очень хорошие планы, которые мы с вами обязательно реализуем. Мы создали фундамент наших отношений, очень много сделали», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он согласился с туркменистанским лидером, что народы двух стран очень трудолюбивы и дружелюбны.

«Я вас поддерживаю в том, что у нас впереди еще очень много дел, которые мы обязательно должны совершить», — добавил Лукашенко.

Бердымухамедов и Лукашенко на двусторонней встрече 11 октября обсудили ключевые вопросы сотрудничества.

Государственное информационного агентство Туркменистан сегодня сообщило, что руководители стран, «подчеркнув высокий уровень туркмено-белорусских отношений, констатировали поступательную динамику взаимодействия, успешно развивающегося как в двустороннем, так и в многостороннем формате, по линии авторитетных международных организаций и структур, в том числе СНГ».

Лукашенко подтвердил «приверженность Беларуси курсу на широкое сотрудничество с Туркменистаном».

Во время беседы отмечалось «наличие большого разнопланового потенциала в торгово-экономической сфере, в оптимальном задействовании которого значимая роль отводится совместной межправительственной комиссии».

«Нацеленность обеих стран на инновационное развитие обуславливает благоприятные возможности для расширения и диверсификации взаимовыгодного долгосрочного партнерства, выхода на новые перспективные проекты», — считают официальные лидеры двух стран.

«С удовлетворением констатировав совпадение или близость позиций сторон по актуальным вопросам региональной и глобальной проблематики, Бердымухамедов и Лукашенко также подтвердили нацеленность обеих стран на продолжение конструктивного сотрудничества на международной арене», — отмечает агентство.

11 октября Лукашенко находится с рабочим визитом в Туркменистане для участия в заседании Совета глав государств СНГ. В ходе саммита он также проведет ряд двусторонних переговоров.