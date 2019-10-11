Госпромнадзор дал добро на запуск «вонючего» завода

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Гомельское областное управление Госпромнадзора выдало заключение о соответствии вводимого в эксплуатацию завода беленой целлюлозы в Светлогорске утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.

Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, инспекторы обследовали оборудование, котлы, трубопроводы, лифты, системы газоснабжения и газопотребления. Заключение от 7 октября вручено в торжественной обстановке начальником Гомельского областного управления Госпромнадзора главному инженеру ОАО «Светлогорский ЦКК».

Завод беленой целлюлозы строится на базе Светлогорского ЦКК, первоначально с участием китайской стороны. В 2012 году активисты — противники строительства собрали более 10 тысяч подписей против нового производства. В декабре 2017 года на заводе начались пусконаладочные работы, которые сопровождались выбросами в атмосферу «дурнопахнущих газов».

Руководство Светлогорского ЦКК отрицало вредное воздействие «дурнопахнущих газов» на здоровье людей, но после давления общественности признало наличие в выбросах меркаптана.


Министру природных ресурсов привезли бутылку со стоками «вонючего» завода

Строительство завода сопровождалось неоднократными скандалами. Белорусская сторона признала, что китайцы использовали не соответствующий стандартам кабель, пуск завода несколько раз переносили.

В 2019 году контракт с китайской корпорацией САМСЕ, которая строила завод, был расторгнут, и белорусская сторона решила довести инвестиционный проект до конца самостоятельно.

Противники вредного производства направили десятки обращений в различные инстанции.

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в октябре обнародовал результаты наблюдений за воздухом в районе Светлогорского ЦКК с 1 января по 29 сентября 2019 года.

20 сентября в Якимовой Слободе (деревне, расположенной в непосредственной близости от нового завода) было установлено превышение предельно допустимых концентраций сероводорода почти в два раза.

Жалобы от жителей Светлогорска и Якимовой Слободы на вонь, тошноту, плохое самочувствие поступают с конца 2017 года — момента начала пусконаладочных работ на предприятии.

«Мы не верим, что новый завод соответствует проекту и всем нормам. Жители Якимовой Слободы все последние дни жалуются на невыносимую вонь от завода. Над заводом висит разноцветный дым. На заводе, который не был еще введен в эксплуатацию, происходят аварии — как в этом году рухнула часть крыши. Предупреждаем чиновников, что все, кто поставил подпись под документацией о соответствии завода нормам и проекту, будут нести персональную ответственность, если с этим «монстром» что-то случится», — прокомментировала БелаПАН активистка группы мониторинга ситуации с заводом правозащитница Алена Маслюкова.

Активисты записались на прием 15 октября к генеральному директору Светлогорского ЦКК Юрию Круку.
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Тэги: завод целлюлозы Госпромнадзор Персона: Алена Маслюкова Город: Светлогорск

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