Госпромнадзор дал добро на запуск «вонючего» завода

Гомельское областное управление Госпромнадзора выдало заключение о соответствии вводимого в эксплуатацию завода беленой целлюлозы в Светлогорске утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.

Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, инспекторы обследовали оборудование, котлы, трубопроводы, лифты, системы газоснабжения и газопотребления. Заключение от 7 октября вручено в торжественной обстановке начальником Гомельского областного управления Госпромнадзора главному инженеру ОАО «Светлогорский ЦКК».

Завод беленой целлюлозы строится на базе Светлогорского ЦКК, первоначально с участием китайской стороны. В 2012 году активисты — противники строительства собрали более 10 тысяч подписей против нового производства. В декабре 2017 года на заводе начались пусконаладочные работы, которые сопровождались выбросами в атмосферу «дурнопахнущих газов».

Руководство Светлогорского ЦКК отрицало вредное воздействие «дурнопахнущих газов» на здоровье людей, но после давления общественности признало наличие в выбросах меркаптана.

Строительство завода сопровождалось неоднократными скандалами. Белорусская сторона признала, что китайцы использовали не соответствующий стандартам кабель, пуск завода несколько раз переносили.

В 2019 году контракт с китайской корпорацией САМСЕ, которая строила завод, был расторгнут, и белорусская сторона решила довести инвестиционный проект до конца самостоятельно.

Противники вредного производства направили десятки обращений в различные инстанции.

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в октябре обнародовал результаты наблюдений за воздухом в районе Светлогорского ЦКК с 1 января по 29 сентября 2019 года.

20 сентября в Якимовой Слободе (деревне, расположенной в непосредственной близости от нового завода) было установлено превышение предельно допустимых концентраций сероводорода почти в два раза.

Жалобы от жителей Светлогорска и Якимовой Слободы на вонь, тошноту, плохое самочувствие поступают с конца 2017 года — момента начала пусконаладочных работ на предприятии.

«Мы не верим, что новый завод соответствует проекту и всем нормам. Жители Якимовой Слободы все последние дни жалуются на невыносимую вонь от завода. Над заводом висит разноцветный дым. На заводе, который не был еще введен в эксплуатацию, происходят аварии — как в этом году рухнула часть крыши. Предупреждаем чиновников, что все, кто поставил подпись под документацией о соответствии завода нормам и проекту, будут нести персональную ответственность, если с этим «монстром» что-то случится», — прокомментировала БелаПАН активистка группы мониторинга ситуации с заводом правозащитница Алена Маслюкова.

Активисты записались на прием 15 октября к генеральному директору Светлогорского ЦКК Юрию Круку.