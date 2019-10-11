Лукашенко обеспокоен предстоящими масштабными учениями НАТО у границ Беларуси

Александр Лукашенко обеспокоен по поводу предстоящих масштабных военных учений НАТО у границ Беларуси.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Во время своего выступления 11 октября на саммите СНГ в Ашхабаде он заявил, что «НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально», — подчеркнул глава государства.

Он считает, что с президентом России придется подумать о том, «как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников около 30 тысяч. Это немало».

Лукашенко отметил, что в рамках Союзного государства Беларуси и России существует единая группировка: «Нам придется как-то отвечать».

При этом белорусский руководитель подчеркнул, что такая позиция — это «не бряцание оружием». «Не мы были первыми. Нам приходится реагировать», — сказал он.

Лукашенко заверил, что с территории Беларуси никогда не будет никаких угроз.