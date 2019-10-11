Путин жестко ответил на призыв Лукашенко поддержать Зеленского

Глава российского государства Владимир Путин достаточно жестко ответил на призыв Александра Лукашенко поддержать нового президента Украины Владимира Зеленского.

Фото пресс-службы Кремля

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ заявил: «Александр Григорьевич упоминал тоже о наших коллегах на Украине. Безусловно, нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать. Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу».

В качестве примера он привел ситуацию с разводом войск на Донбассе.

«Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Не может, — сказал Путин. — Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: «Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем». Армия не уходит. Представители непризнанных республик — ЛНР, ДНР — дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы, ракеты пускали, белую ракету (сигнал отвода — белая ракета). Пускают — с той стороны ничего нет, никакого ответа. И мы знаем почему: националисты пришли туда и не дают армии уйти. Здесь нужно проявление политической воли, поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику».

Сегодня ранее на саммите СНГ Лукашенко призвал глав стран Содружества поддержать действующую власть в Украине. «Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит, — сказал он. — Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине».

Лукашенко впервые встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским 4 октября в Житомире, где проходил II Форум регионов Беларуси и Украины. Вместо запланированных 45 минут переговоры руководителей двух государств длились три часа.

Выступая 8 октября на форуме «Минский диалог», Лукашенко положительно отозвался об украинском коллеге. Он заявил, что Зеленский — настоящий, крепкий человек, патриот своей страны, готовый к трудным решениям для достижения мира на Донбассе.

«Непоколебимая моя убежденность: если мы потеряем пусть неопытного, молодого этого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне) — мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать», — уверен Лукашенко.