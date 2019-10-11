Авиакомпания Air China назвала минский аэропорт лучшим в Европе

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Национальный аэропорт Минск признан лучшим в Европе агентом по наземному обслуживанию в 2018 году по версии крупнейшей авиакомпании Китая.

По информации пресс-службы аэропорта, в своем выборе китайская компания учитывала как географическое положение аэропорта, так и важные показатели качества обслуживания: скорость проведения наземных операций, безопасность, количество ошибок при обработке багажа и степень удовлетворенности пассажиров.

Самолеты Air China осуществляют полеты из Пекина в Минск 4 раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
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Тэги: Air China Беларусь-Китай Национальный аэропорт Минск

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