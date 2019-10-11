Власти утвердили охранную зону парка Челюскинцев возле строек Dana Holdings

Чиновники утвердили охранную зону парка, где строительство запрещено.

Документ опубликовали на Национальном правовом портале.

На территории выделено два участка охранной зоны. Первый расположен вдоль проспекта Независимости, где стоят жилые дома № 91 и № 93, станция Детской железной дороги и Ботанический сад. Второй участок выделен в юго-восточной части парка. Согласно документу, на охраняемых зонах запрещены строительство зданий и установка рекламных конструкций.

Прилегающую к этим участкам территорию в границах улицы Макаенка отнесли к зоне регулируемой застройки. Здесь можно строить здания не выше 15 метров (со стороны юго-восточной границы не выше 11-ти). Кроме того запрещено размещать склады или предприятия.