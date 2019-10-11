Власти утвердили охранную зону парка Челюскинцев возле строек Dana Holdings

/ Общество
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Чиновники утвердили охранную зону парка, где строительство запрещено.

Документ опубликовали на Национальном правовом портале.

На территории выделено два участка охранной зоны. Первый расположен вдоль проспекта Независимости, где стоят жилые дома № 91 и № 93, станция Детской железной дороги и Ботанический сад. Второй участок выделен в юго-восточной части парка. Согласно документу, на охраняемых зонах запрещены строительство зданий и установка рекламных конструкций.

Прилегающую к этим участкам территорию в границах улицы Макаенка отнесли к зоне регулируемой застройки. Здесь можно строить здания не выше 15 метров (со стороны юго-восточной границы не выше 11-ти). Кроме того запрещено размещать склады или предприятия.
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Тэги: Dana Holdings парк Челюскинцев охранная зона Город: Минск

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