В Островецком районе прошли учения по отработке действий в случае радиационной аварии на БелАЭС

В учениях были задействованы органы управления и силы Гродненской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Все этапы учений демонстрировались правительственной делегации во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым. За учениями также наблюдали министры — энергетики Владимир Каранкевич, внутренних дел Юрий Караев, по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, замминистра обороны Андрей Бурдыко, руководство Гродненского облисполкома, Белорусского общества Красного Креста и другие.

По сценарию на первом энергоблоке БелАЭС произошла запроектная авария, вызванная течью теплоносителя первого контура во второй контур парогенератора № 2 с выбросом радиоактивного пара в окружающую среду. Организаторы учений неоднократно подчеркнули, что это «фантастический сценарий», который «технически невозможен». Он необходим только для того, чтобы оправдать ряд эпизодов, например, эвакуацию жителей ближайших поселений.

В ходе учений о случившейся аварии оповестили органы управления и силы, задействованные в системе аварийного реагирования. Был запущен внутренний аварийный план. Кризисный центр БелАЭС поставил задачи по противоаварийным действиям в пределах промышленной площадки станции и санитарно-защитной зоны, спрогнозировал варианты развития событий, передал информацию об обстановке Министерству энергетики, российской госкорпорации «Росатом», в систему ситуационных кризисных центров.

Был объявлен сбор групп по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сформированный из персонала БелАЭС, в частности аварийных групп локализации и ликвидации аварий на реакторном оборудовании, на обеспечивающих системах и гидротехническом оборудовании; группы дезактивации и санитарной обработки; санитарной дружины и др. Остальной персонал АЭС провел учебную эвакуацию.

Сотрудники Островецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям отработали на станции действия по тушению массивного резервуара с дизельным топливом в условиях радиоактивного заражения местности.

Из находящейся вблизи станции деревни Бобровники эвакуировали 80 жителей, роли которых исполнили статисты. Перед этим была протестирована система оповещения, людям выдали средства защиты. Около деревни разместили пункт охраны правопорядка, медицинской и психологической помощи, йодной профилактики, также была организована точка сбора для эвакуации.

Недалеко от деревни был организован контрольно-распределительный пункт с пунктами регистрации транспорта, граждан, радиационного контроля населения и техники, санитарной обработки, снабжения, медицинским пунктом.

После учений вице-премьер Кухарев сообщил журналистам, что учения показали «полную готовность всех сил к проведению необходимых мероприятий". По его словам, все было "в согласованных с МАГАТЭ рамках и строго по тем правилам, которые предписываются».

«Учения показали, что все службы готовы в случае возникновения внештатных ситуаций принять все меры по устранению чрезвычайных ситуаций. Все полностью оснащены, полностью готовы к мероприятиям. Сегодняшние мероприятия еще раз доказали, что в случае применения необходимых мероприятий безопасность жителей будет полностью обеспечена», — сказал заместитель главы правительства.