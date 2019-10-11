На Донбассе слесарь убил ножницами продавщицу из-за политических разногласий

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В городе Торецк Донецкой области суд дал 12 лет тюрьмы слесарю, который избил ногами и нанес удары ножницами продавщице магазина из-за политических разногласий.

Инцидент произошел 21 февраля 2018 года. По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, 26-летний слесарь одного из медучреждений отлучился с работы для покупки сигарет. В круглосуточном магазине он завел разговор на етму политики с 21-летней продавщицей.

Когда он услышал, что собеседница не поддерживает его политические взгляды, схватил ее руками за шею и начал душить. После того, как жертва потеряла сознание, нападавший нанес ей еще несколько ударов ногами по голове и туловищу, а затем нанес ей больше десятка ударов по лицу ножницами, которые в порыве гнева схватил с прилавка.

Женщина без мужа воспитывала пятилетнего ребенка.

Свою вину обвиняемый не признал.
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Тэги: Донбасс Донецкая область убийство Город: Торецк

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