Лукашенко поддержал Путина, призвавшего ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Беларусь поддерживает обращение президента России Владимира Путина к мировым лидерам по поводу ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил Александр Лукашенко 11 октября на саммите СНГ в Ашхабаде.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Речь идет о послании президента России, направленном ряду стран, в том числе членам НАТО, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

«Владимир Владимирович (Путин), тут мы вас абсолютно поддерживаем. Мы подготовим и направим вам ответное письмо на ваше заявление, которое вы разослали по всему миру. Нам надо серьезно на это обратить внимание. Это не только проблемы России, которая пытается как-то восстановить статус-кво и оставить контроль над особо опасными вооружениями. Нельзя допустить, чтобы в Европе появились такие ракеты», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства отметил, что белорусской стороной была выдвинута инициатива о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

«После прекращения действия соответствующего договора становится весьма вероятным появление таких вооружений в европейской части континента. А это неизбежно влечет за собой угрозу нового витка военной конфронтации», — считает Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь как полноправная участница договора не выходила из него и впредь не намерена это делать, если не будет угроз безопасности страны. Минск предлагает разработать декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, отметил Лукашенко, сообщает БелаПАН.