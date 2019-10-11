Посол России отчитался о работе над десятками дорожных карт в рамках союзного договора

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Дмитрий Мезенцев заявил во время рабочей поездки в Брест, что ведется работа над созданием 31 дорожной карты в поддержку уже парафированной 6 сентября премьер-министрами Беларуси и России программы действий по реализации союзного договора.


Мезенцев заверил, что Россия не позволит себе нарушить суверенитет Беларуси

«Очень важное внимание уделяется сближению законодательств как фундаменту хозяйственно-экономической жизни, без которой дальнейшая экономическая интеграция невозможна», — сказал Мезенцев.

Он также отметил, что идет «этапная синхронизированная работа, безусловно, очень профессиональная и заинтересованная по отношению к общей задаче со стороны всех без исключения членов российского и белорусского правительства».

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Дмитрий Мезенцев

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