Посол России отчитался о работе над десятками дорожных карт в рамках союзного договора

Дмитрий Мезенцев заявил во время рабочей поездки в Брест, что ведется работа над созданием 31 дорожной карты в поддержку уже парафированной 6 сентября премьер-министрами Беларуси и России программы действий по реализации союзного договора.

«Очень важное внимание уделяется сближению законодательств как фундаменту хозяйственно-экономической жизни, без которой дальнейшая экономическая интеграция невозможна», — сказал Мезенцев.

Он также отметил, что идет «этапная синхронизированная работа, безусловно, очень профессиональная и заинтересованная по отношению к общей задаче со стороны всех без исключения членов российского и белорусского правительства».