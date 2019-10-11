Фотофакт. Посол России открыл в Бресте памятник Пушкину

Дмитрий Мезенцев принял участие в церемонии открытия памятника Александру Пушкину в сквере имени Пушкина рядом с корпусом Брестского госуниверситета имени Пушкина.

Источник: НТВ

Как заявил на церемонии дипломат, появление памятника в этом месте — знак того, что «народы России и Белоруссии вместе смотрят в будущее, вместе укрепляют Союзное государство».

Памятник — подарок Российского военно-исторического общества по случаю 1000-летия Бреста и 220-летия со дня рождения поэта, которые отмечают в этом году.

На вопрос одного из репортеров, что можно сказать «антироссийски настроенным жителям Беларуси», которые считают, что установка памятника сейчас неуместна, Мезенцев заявил: «У каждого есть свое мнение. Пускай они лучше придут сюда, посмотрят на памятник, прочувствуют атмосферу вокруг него, поговорят со студентами филологического факультета Брестского госуниверситета. Может быть, тогда они либо изменят мнение, либо оставят его таким, какое оно было. Ломать, призывать через силу к другой оценке, наверное, не надо. Это лучше сделают время и мир вокруг этих людей».