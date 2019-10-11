Китай безвозмездно построил в Минске общежитие БНТУ

В Студенческой деревне состоялось торжественное открытие нового общежития для более тысячи студентов Белорусского национального технического университета.

Источник: minsknews.by

Общежитие построено за счет безвозмездной китайской техпомощи, сообщает агентство «Минск-Новости» .

«Хочу поздравить всех с открытием этого замечательного и комфортабельного общежития. Оно было построено в очень короткие сроки и все мы можем оценить хорошее качество и комфортабельные условия», — сказал на открытии ректор БНТУ Сергей Харитончик.

Он уточнил, что здесь будут жить 1020 студентов.

На территории общежития есть спортивный комплекс, филиал поликлиники, пункты общественного питания и психологический центр.