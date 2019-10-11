В Беларуси учатся 4 тысячи китайских студентов

Такие данные озвучил посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.

Источник: minsknews.by

Дипломат присутствовал на церемонии открытия общежития БНТУ в Минске, которое построили за счет безвозмездной помощи Китая, сообщает minsknews.by .

«В 2008 и 2011 годах в городах Китая были сильные землетрясения. Ваша страна оказала нам дважды гуманитарную помощь суммой 1 млн долларов. Мы всегда об этом помним и выражаем благодарность. Благодаря лидерам двух стран Александру Лукашенко и Си Цзиньпину отношения между странами развиваются устойчиво и динамично во всех сферах, в том числе в образовании», — сказал Цуй Цимин.

Посол сделал акцент на том, что в Беларуси учится более 4 тысяч китайских студентов. Около 70 — в БНТУ.