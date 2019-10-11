Ермошина: у нас выборы экономкласса и очень социальные

Кандидаты в депутаты Палаты представителей могут провести избирательную кампанию абсолютно бесплатно, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в ходе онлайн-видеобрифинга в Национальном пресс-центре.

«У нас выборы экономкласса и очень социальные. У нас кандидат может участвовать в выборах абсолютно бесплатно, не вкладываясь совершенно в свою избирательную кампанию. Ему будет предоставлено по пять минут эфирного времени на государственном телевидении», — сказала Ермошина.

Председатель Центризбиркома напомнила, что кандидатам будет дана возможность участвовать в теледебатах и опубликовать бесплатно свою предвыборную программу в государственных средствах массовой информации.

«Это местные газеты и две центральные: русскоязычная "Рэспубліка" и белорусскоязычная "Звязда"», — отметила Ермошина.

Выступления кандидатов, баллотирующихся в Минске, будут транслироваться в рабочие дни по телеканалу «Беларусь 3» с 19:00 до 20:40. В Минской области трансляция пройдет с 19:00 до 20:00 по телеканалу СТВ, в остальных регионах — по областным каналам, которые входят в систему Белтелерадиокомпании.

Исключение составят 22 и 29 октября, когда трансляции будут идти с 19:00 до 19:30. Время для выступлений кандидатов в столице на радио увеличат на 15 минут, их будут транслировать с 6:45 до 8:00.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.