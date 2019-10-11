«Йокерит» отомстил «Динамо» за разгром в Минске

Игра на «Хартвалл-Арене» закончилась со счетом 3:2 в пользу финского клуба, хотя после второго периода минчане вели.

Счет на 8-й минуте открыл Йоэнсуу. После этого вели уже гости: на 23-й минуте забил Степанов, на 33-й — Когалев. На 47-й и 52-й у хозяев отличились Савинайнен и О'Нилл. Таким образом, финны отыгрались за выездное поражение на «Минск-Арене» со счетом 0:5.

В предыдущих поединках «Йокерит» обыграл «Автомобилист» (4:2), московское «Динамо» (2:1 ОТ), «Нефтехимик» (2:1) и «Сочи» (3:2 ОТ). Победа над минчанами стала пятой подряд.