СК завершил расследование дела гибели девочки на ферме в Октябрьском районе

Октябрьский райотдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о гибели 10-летней девочки на территории молочно-товарной фермы «Хоромцы» ОАО «Поречье-Оресса».

Фото: СК

По сообщению областного УСК, 28 мая слесарь-ремонтник, управляя погрузчиком «Амкодор 332С4-01», при помощи ковша переместил силосную массу с дворовой территории в помещение коровника. Во время выезда из строения водитель зацепил проем ворот. Обломки упали на стоявшую рядом девочку. Пострадавшая скончалась при доставлении в больницу.

Следствие пришло к выводу о наличии в действиях слесаря-ремонтника состава преступления. Он находится под домашним арестом. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

Директора сельхозпредприятия уволили, исполняющему обязанности главного инженера и инженеру-механику объявили выговоры. Со слесарем-ремонтником расторгли гражданско-правовой договор.