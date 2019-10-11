СК завершил расследование дела гибели девочки на ферме в Октябрьском районе

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Октябрьский райотдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о гибели 10-летней девочки на территории молочно-товарной фермы «Хоромцы» ОАО «Поречье-Оресса».

Фото: СК

По сообщению областного УСК, 28 мая слесарь-ремонтник, управляя погрузчиком «Амкодор 332С4-01», при помощи ковша переместил силосную массу с дворовой территории в помещение коровника. Во время выезда из строения водитель зацепил проем ворот. Обломки упали на стоявшую рядом девочку. Пострадавшая скончалась при доставлении в больницу.

Сразу четверо бывших руководителей ОАО «Поречье-Оресса» выступают ответчиками по иску прокуратуры о возмещении ущерба

Следствие пришло к выводу о наличии в действиях слесаря-ремонтника состава преступления. Он находится под домашним арестом. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

Директора сельхозпредприятия уволили, исполняющему обязанности главного инженера и инженеру-механику объявили выговоры. Со слесарем-ремонтником расторгли гражданско-правовой договор.
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Тэги: Поречье-Оресса гибель девочки Город: Октябрьский