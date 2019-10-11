Неизвестные ворвались в украинский Минздрав и бегают по кабинетам

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Захватчики требуют у сотрудников документы и личные дела, но при этом сами не представляются, а на отказ — угрожают.

Об этом сообщила гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко на своей странице в Facebook.

«Министерство здравоохранения полно неизвестных людей. Они бегают по кабинетам, требуют документы у сотрудников, личные дела, приказы, поговорить наедине с директором департамента, отказываются представляться и просто убегают», — написала Литовченко.

Она также опубликовала фото с человеком, который звонил директору Департамента управления персоналом и обещал, что ей будет хуже.

«Только в моем присутствии этот человек сначала лично, а затем телефону угрожал директору Департамента управления персоналом, позвонив в приемную министра. Обещал, что ей будет хуже», — добавила она.

Ранее у новой главы Минздрава Зоряны Скалецкой возник конфликт с работниками министерства. Она пообещала провести кадровый аудит в Минздраве, после которого в ведомстве останутся только лучшие работники.
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Тэги: Минздрав Украина захват здания Персона: Ирина Литовченко Зоряна Скалецкая Город: Киев

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