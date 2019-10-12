Лукашенко назвал Алексея Леонова «человеком планетарного масштаба»

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова — летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, первого человека, вышедшего в открытый космос.

По мнению главы государства мир потерял «человека поистине планетарного масштаба», вклад которого в освоение Вселенной неоценим. А его выход в открытый космос Лукашенко назвал «знаковой вехой в истории космонавтики».

Он подчеркнул, что Леонову были присущи «стойкость, незаурядное мужество, беззаветная преданность своему долгу и профессии».

Также Лукашенко отметил и творческий талант космонавта, которые позволяли ему «писать удивительные книги и картины».

Наомним, Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет.