Беларусь ждут фронтальные разделы — объявлен оранжевый уровень опасности
В субботу, 12 октября, погоду на территории Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-западной части Европы (в северные районы страны попадут под влияние фронтальных разделов).
Прогнозируется облачно с прояснениями. Дожди ожидаются лишь на севере Беларуси. Ветер юго-западный, во многих районах сильный порывистый (порывы будут достигать 15-20 м/с).
Максимально воздух прогреется до +11..+17°С (в юго-западных регионах до +20°С).
В столице утром ожидается дождь. Ветер юго-западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +9..+11°С;
- днем +13..+15°С;
- вечером +10..+12°С.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — объявлен оранжевый уровень опасности.
Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Ранее сообщалось, что в воскресенье на погоду в Беларуси окажет влияние теплые неустойчивые воздушные массы, перемещающиеся с территории Польши.
Погода ожидается облачная с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный порывистый.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +7..+12°С;
- максимальная днем +11..+18°С (по югу до +20°С).