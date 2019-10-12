Беларусь ждут фронтальные разделы — объявлен оранжевый уровень опасности

В субботу, 12 октября, погоду на территории Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-западной части Европы (в северные районы страны попадут под влияние фронтальных разделов).

Прогнозируется облачно с прояснениями. Дожди ожидаются лишь на севере Беларуси. Ветер юго-западный, во многих районах сильный порывистый (порывы будут достигать 15-20 м/с).

Максимально воздух прогреется до +11..+17°С (в юго-западных регионах до +20°С).

В столице утром ожидается дождь. Ветер юго-западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром +9..+11°С;

днем +13..+15°С;

вечером +10..+12°С.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — объявлен оранжевый уровень опасности.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее сообщалось, что в воскресенье на погоду в Беларуси окажет влияние теплые неустойчивые воздушные массы, перемещающиеся с территории Польши.

Погода ожидается облачная с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха: