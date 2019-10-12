В Манчестере неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ Arndale

Все посетители и персонал торгового центра Arndale (расположен в центре Манчестера) были были эвакуированы после сообщения о нападении неизвестного с ножом на посетителей ТЦ.

Фото с сайта Би-би-си

Как сообщается, ЧП произошло накануне днем. По данным правоохранителей, по счастливой случайности обошлось без жертв. Сообщается лишь о нескольких раненых, которые находятся под присмотром врачей.

Мужчина, которому на вид около 40-50 лет, задержан. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, пишет Би-би-си .

По информации представителя полиции Расса Джексона, отмечают СМИ, «первоначально злоумышленник был взят под стражу за нанесение телесных повреждений нескольким лицам», сейчас же дело переквалифицировано в «совершение теракта».