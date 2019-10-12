Лукашенко рассказал, что объединяет всех белорусов

По мнению Александра Лукашенко, за многовековую историю в Беларуси сформировано неповторимое и богатое культурное наследие. Об этом говорится в его поздравлении работникам культуры с их профессиональным праздником.

Лукашенко подчеркнул, что этот наследие «объединяет всех нас, наполняет сердца любовью к родной стародавней и величественной земле».

Он отметил, что работники сферы культуры и сегодня наполняют отечественное искусство материальным и духовным содержанием, что позволяет ежегодно обогащать сокровищницу национальной культуры.