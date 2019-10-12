Лукашенко рассказал, что объединяет всех белорусов

/ Культура
Просмотров: 375

По мнению Александра Лукашенко, за многовековую историю в Беларуси сформировано неповторимое и богатое культурное наследие. Об этом говорится в его поздравлении работникам культуры с их профессиональным праздником.

Лукашенко подчеркнул, что этот наследие «объединяет всех нас, наполняет сердца любовью к родной стародавней и величественной земле».

Он отметил, что работники сферы культуры и сегодня наполняют отечественное искусство материальным и духовным содержанием, что позволяет ежегодно обогащать сокровищницу национальной культуры.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: культура Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Основная деятельность организаций культуры Беларуси в цифрах

Основная деятельность организаций культуры Беларуси в цифрах

Итальянцы сняли фильм «Made in BY» с белорусскими музыкантами

Итальянцы сняли фильм «Made in BY» с белорусскими музыкантами

На культуру опять бросают крепких хозяйственников

На культуру опять бросают крепких хозяйственников

В Минске проходит выставка к 80-летию газеты «Літаратура і мастацтва»

В Минске проходит выставка к 80-летию газеты «Літаратура і мастацтва»