Лукашенко отправил послание королю Испании Филиппу VI

В своем послании по случаю Дня испанской нации, адресованном королю Филиппу VI, Александр Лукашенко выразил надежду на расширение дружественных отношений между нашими странами.

Фото pixabay.com

Он также выразил заинтересованность в развитии двустороннего диалога, направленного «на пользу наших народов».

По официальным данным, в 2018-м товарооборот между Беларусью и Испанией за год увеличился на 9% (испанский импорт увеличился на 9,3%, а белорусский экспорт вырос на 5,7%). В 2018-м белорусский экспорт без учета объемов нефти, нефтепродуктов, газов нефтяных и углеводородов газообразных прочих, калийных и азотных удобрений увеличился на 31,6% к аналогичному периоду 2017-го и составил 25,5 млн. долларов США.

Основными позициями белорусского экспорта в Испанию являются: мебель, стекловолокно, азотные и калийные удобрения, ткани льняные, плетеные и другие изделия, кожа, поддоны и формы для металлолитейного производства.

Основные позиции импорта из Испании: фрукты, цитрусовые, металлоконструкции из черных металлов, автозапчасти, смолы эпоксидные, лекарства, овощи, цветы.