Одна из групп финального турнира АТП названа в честь Макса Мирного

На предстоящем финальном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП), который пройдет 11-17 ноября в Лондоне, одна из групп названа в честь белорусского теннисиста Максима Мирного.

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Как сообщил в своем микроблоге известный спортивный журналист Михал Самульски, всего на соревнованиях будет четыре группы (по две одиночном и парном разрядах).

Они названы в честь Андре Агасси и Бьорна Борга (одиночки) и Макса Мирного и Йонаса Бьоркмана (пары).