Одна из групп финального турнира АТП названа в честь Макса Мирного

/ Спорт
Просмотров: 17

На предстоящем финальном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП), который пройдет 11-17 ноября в Лондоне, одна из групп названа в честь белорусского теннисиста Максима Мирного.

Фото из Википедии

Как сообщил в своем микроблоге известный спортивный журналист Михал Самульски, всего на соревнованиях будет четыре группы (по две одиночном и парном разрядах).

Они названы в честь Андре Агасси и Бьорна Борга (одиночки) и Макса Мирного и Йонаса Бьоркмана (пары).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: теннис Персона: Максим Мирный Михал Самульски Андре Агасси йонас бьоркман Бьорн Борг Город: Лондон

Другие материалы на эту тему:

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание