Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением

Семья популярной российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением по поводу новой волны. Поднимаемой в прессе вокруг состояния ее здоровья.

Как сказано в документе, опубликованном в соцсети, семья считает, что «радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право». Это право, как отмечается, является приоритетом перед всяким любопытством и нетерпением.

Семья недоумевает от поведения представителей некоторых СМИ, которые «караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека».

Также близкие Заворотнюк считают, что заголовки некоторых СМИ «снова за гранью добра и зла».

В конце минувшей недели ряд телеграм-каналов опубликовали переписку одного из якобы сотрудников ЕМЦ, который сообщал, что любимая миллионами актриса скончалась. Окружение «моей прекрасной няни» сделало официальное заявление по этому поводу, призвав СМИ «прекратить спекуляции вокруг ее здоровья» и «верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ».

8 октября стало известно, что актрису выписали из ЕМЦ.

Не так давно сообщалось, что бывшая сотрудница медцентра заявила, что тайно снимала Заворотнюк и теперь готова продать видео и фото.

23 сентября сообщалось, что на НТВ вышел сюжет, в котором женщина, проходящая лечение в той же клинике, что и Заворотнюк, заявила о состоянии актрисы: «Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…».

До этого появилась обнадеживающая информация о том, что Заворотнюк была сделана вторая операция и все еще может закончиться хэппи-эндом.

Как ранее отмечал академик РАН, почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов, диагностированная у Заворотнюк глиобластома — это «одна из самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Не так давно СМИ писали, что у Анастасии развились полиорганная недостаточность и пневмония, из-за чего была прервана интенсивная терапия.

По словам врачей, на фоне пневмонии у пациентки могло начаться заражение крови. Сепсис спровоцировал отказ нескольких органов 48-летней актрисы.

14 сентября сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.

На следующий день появилась информация, что любимая миллионами актриса находится в глубокой коме.

На этой неделе сообщалось, что после трехнедельного обследования специалисты частной клиники, где находится «моя прекрасная няня», пришли к выводу, что опухоль неоперабельна. Теперь ее будут поддерживать только медикаментами. На данный момент состояние Анастасии оценивается как стабильно тяжелое.