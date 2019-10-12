Нацбанк: годовой прирост потребительских цен замедлился

В Национальном банке рассказали, почему в сентябре замедлился годовой прирост потребительских цен.

По данным регулятора, на этот процесс оказала влияние более сдержанная динамика базовой инфляции и регулируемых цен и тарифов.

Как сказано в очередном обзоре Нацбанка по ситуации с инфляцией, в сентябре годовой прирост потребительских цен замедлился на 0,4 процентного пункта и составил 5,3%.

Годовая базовая инфляция в сентябре уменьшилась на 0,4 процентного пункта и составила 4,3%.

«Ее замедление обусловлено снижением в годовом выражении темпов роста цен на мясо и мясопродукты, которые в III квартале прошлого года испытали конъюнктурный шок со стороны рынка сельскохозяйственной продукции», —поясняют специалисты Нацбанка.

Согласно их оценке, ценовые индикаторы, очищенные от влияния кратковременных шоков, в целом демонстрируют замедление.

Так, годовой прирост регулируемых цен и тарифов в сентябре снизился на 0,6 процентного пункта до 7,8%.

«Это главным образом связано с более умеренным повышением цен на автомобильное топливо в сентябре текущего года по сравнению с прошлогодним. Кроме того, в сентябре 2019 г. в меньшей мере была увеличена стоимость услуг высшего и среднего специального образования относительно сентября 2018 года», — констатируют в главном банке страны.

Вместе с тем на рынке плодоовощной продукции сохраняется высокая волатильность цен. После некоторого замедления в августе сезонные цены в сентябре 2019 года ускорились до 9% в годовом выражении. В наибольшей мере этому способствовало увеличение годовых темпов роста цен на фрукты (яблоки, цитрусовые), указывают аналитики Нацбанка.

Согласно официальному прогнозу Национального банка, в 2019 году инфляция не должна превысить 5%.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур в августе сказал журналистам, что во второй половине этого года регулятор ожидает замедления инфляционных процессов.

«Постепенно уходят проинфляционные факторы второй половины прошлого и начала текущего годов. Это — ускоренный рост заработных плат, конъюнктурный шок на рынке продовольствия, повышение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке», — отмечал Каллаур.

Как следствие, продолжил он, происходит замедление интенсивности инфляционных процессов.

«Так, во втором квартале 2019 года квартальный темп прироста цен с исключением сезонности оценивается меньше 5%. В предыдущие три квартала он был выше целевого ориентира в 5%. Тенденция уменьшения проинфляционного влияния внешних факторов на внутренние цены сохранится и в среднесрочном периоде», — сказал Каллаур.

Он предположил, что с учетом этого инфляция в стране по итогам года сложится «вблизи 5%».

В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.