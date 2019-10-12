Появились жуткие кадры мощного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию
Мощнейший за последние 60 лет тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. Уже известно об одном погибшем — женщину обнаружили в перевернутом авто в Итихаре.
Как сообщается, местами скорость ветра достигает 162 км/ч, а порывы — до 216 км/ч.
В связи с тайфуном в Японии объявлен максимальный, пятый, уровень угрозы.
В некоторых городах в центральной части страны затоплены целые районы, пишет
Движение из-за тайфуна остановлено. В частности, отправление поездов на главном направлении между Токио и Осакой остановлено на неопределенный срок.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в обращении к нации призвал «соблюдать меры безопасности и воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости».
По его словам, экстренные службы страны переведены на усиленный вариант несения службы и «будут незамедлительно реагировать на чрезвычайные ситуации», отмечают СМИ.
Синоптики отмечают, что «Хагибис» может стать самым мощным тайфуном, обрушившимся на Страну восходящего солнца с 1958 года. Тогда число жертв превысило 1200 человек.
Напомним, сегодня в Беларуси из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.