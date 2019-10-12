Появились жуткие кадры мощного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию

Мощнейший за последние 60 лет тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. Уже известно об одном погибшем — женщину обнаружили в перевернутом авто в Итихаре.

Как сообщается, местами скорость ветра достигает 162 км/ч, а порывы — до 216 км/ч.

В связи с тайфуном в Японии объявлен максимальный, пятый, уровень угрозы.

В некоторых городах в центральной части страны затоплены целые районы, пишет DW .

Движение из-за тайфуна остановлено. В частности, отправление поездов на главном направлении между Токио и Осакой остановлено на неопределенный срок.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в обращении к нации призвал «соблюдать меры безопасности и воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости».

По его словам, экстренные службы страны переведены на усиленный вариант несения службы и «будут незамедлительно реагировать на чрезвычайные ситуации», отмечают СМИ.

Синоптики отмечают, что «Хагибис» может стать самым мощным тайфуном, обрушившимся на Страну восходящего солнца с 1958 года. Тогда число жертв превысило 1200 человек.

Напомним, сегодня в Беларуси из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.