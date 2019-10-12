В Кличевском районе огонь унес жизни трех человек

Трагедия произошло накануне поздно вечером в Могилевской области — огонь унес жизни трех мужчин.

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Как сообщили в областном управлении МЧС, пожар произошел в деревне Леневка (Вирковский сельсовет, Кличевский район).

По информации спасателей, погибшими стали: 42-летний 11.10.2019 в 22-18 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в д. Леневка Кличевского райохозяин дома, а также два его гостя из агрогородка Ореховка (Несятский сельсовет) (46 и 42 года).

Огонь уничтожил крышу, перекрытие и имущество в доме, а также повредил стены.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории страны произошло 13 пожаров, на которых погибли пять человек.

Кроме трагедии в Кличевском районе люди погибли: в Миорах не стало 50-летнего мужчины, а в городском поселке Городея — 77-летнего мужчины.

По данным МЧС, с начала года на пожарах погибло 346 человек (за аналогичный период прошлого года — 382).