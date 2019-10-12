Более 2,5 млн человек уже переписались

В Национальном статистическом комитете сообщили последние данные о ходе переписи населения.

Так, как отметили в Белстате, по состоянию на 10 утра субботы, 12 октября, в Беларуси участие в переписи населения приняли 2 млн 504,2 тысячи человек (947,2 тысячи человек воспользовались для этого интернетом).

Как сообщается, из регионов страны, по количеству принявших участие в переписи, пока лидирует Минская область, где эту процедуру прошли 493,2 тысячи человек, в том числе 177 тысяч — посредством интернета.

Чуть меньше переписалось в столице —415,8 тысячи человек (243 тысячи).

Ранее, напомним, Белстат объяснял, почему не всем удается пройти перепись онлайн-режиме.