Более 2,5 млн человек уже переписались

/ Общество
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В Национальном статистическом комитете сообщили последние данные о ходе переписи населения.


Перепись населения 2019 в Беларуси. Как переписаться онлайн

Так, как отметили в Белстате, по состоянию на 10 утра субботы, 12 октября, в Беларуси участие в переписи населения приняли 2 млн 504,2 тысячи человек (947,2 тысячи человек воспользовались для этого интернетом).

Как сообщается, из регионов страны, по количеству принявших участие в переписи, пока лидирует Минская область, где эту процедуру прошли 493,2 тысячи человек, в том числе 177 тысяч — посредством интернета.

Чуть меньше переписалось в столице —415,8 тысячи человек (243 тысячи).

Ранее, напомним, Белстат объяснял, почему не всем удается пройти перепись онлайн-режиме.

Сюжет: Перепись населения 2019 года
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Тэги: перепись населения

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