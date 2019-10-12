Социологи: женщины тоже страдают порнозависимостью
Ранее было принято считать, что любителями «клубнички» в основном являются представители «сильной половины» человечества. Однако, как выяснилось, и прекрасной половине не чужды «ролики для взрослых».
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Издание отмечает, со ссылкой на исследование психологов Гисенского университета имени Юстуса Либиха (ФРГ), что опрос 485 женщин-добровольцев в возрасте старше 18 лет (3/4 из них студентки), что у 17 женщин (3%) были проблемы с порнозависимостью.