Социологи: женщины тоже страдают порнозависимостью

Ранее было принято считать, что любителями «клубнички» в основном являются представители «сильной половины» человечества. Однако, как выяснилось, и прекрасной половине не чужды «ролики для взрослых».

Как пишет Le Figaro , согласно опросу Французского института общественного мнения «на основе репрезентативной выборки лиц в возрасте 18 лет и старше, во Франции 10% женщин в возрасте до 30 лет (и 5% женщин более старшего возраста), просматривают порнографию «часто» и 22% делают это «иногда».

Издание отмечает, со ссылкой на исследование психологов Гисенского университета имени Юстуса Либиха (ФРГ), что опрос 485 женщин-добровольцев в возрасте старше 18 лет (3/4 из них студентки), что у 17 женщин (3%) были проблемы с порнозависимостью.